Mufflons im Stadtgebiet: Interessantes Wochenende für die Polizei Idar-Oberstein

IDAR-OBERSTEIN. Am vergangenen Wochenende bearbeiteten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Idar-Oberstein insgesamt 86 Vorgänge. 12 Verkehrsunfälle wurden aufgenommen, 16 Strafanzeigen erfasst und 58 “sonstige Vorgänge” bearbeitet.

Am Samstagmorgen gingen bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein vermehrt Anrufe ein, die mehrere verirrte Mufflons im Stadtgebiet meldeten. Die kuriose Meldung konnte durch die eingesetzten Beamten vor Ort bestätigt und die Tiere ohne weiteres in ein nahegelegenes Waldgebiet gelotst werden.

Im späteren Verlauf des Wochenendes kam es im Bereich der Bismarckstraße und John-F.-Kennedy-Straße zu Verkehrsunfällen, bei denen die Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol bzw. Drogen standen. Im ersten Fall stieß eine 36-jährige Fahrerin eines Fiats mit einem geparkten PKW in der Bismarckstraße zusammen. Während der Unfallaufnahme vor Ort erkannten die Kollegen, dass die Frau offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, was sich auch im späteren Test so bestätigte. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt.

Im zweiten Fall befuhr ein 33-Jähriger die John-F.-Kennedy-Straße in Richtung Nahbollenbach und kam aufgrund seines Alkoholeinflusses von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen zwei Bäume. Trotz des harten Aufpralls schleifte der Fahrer einen der Baumstämme noch bis zur Carl-Benz-Straße mit sich, wo die Fahrt aufgrund des schweren Schadens an seinem PKW endete. Ein späterer Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Die Polizei weist erneut auf die Gefahren von Alkohol und Drogen am Steuer hin und bittet nachdrücklich: Lassen Sie im Zweifelsfall ihr Fahrzeug stehen und greifen Sie auf die öffentlichen Verkehrsmittel oder Taxiunternehmen zurück! Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein wird auch weiterhin verstärkt die Fahrtüchtigkeit im Rahmen von Verkehrskontrollen kontrollieren. (Quelle: Polizeidirektion Trier)