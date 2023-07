Einbruch in Imbiss: Polizeibekannter Täter schnell festgenommen

OTTWEILER. Beamte der Polizei Neunkirchen konnten in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen 22 Jahre alten Mann in Ottweiler festnehmen, welcher wenige Minuten zuvor in einen Imbiss eingebrochen war.

Nachdem der Mann die Scheibe des Imbisses eingeschlagen hatte, kletterte er ins Innere und entwendete aus dem Verkaufsbereich einen Geldbeutel mit Bargeld (ca. 100 Euro). Beim Verlassen der Örtlichkeit verletzte sich der Mann und wurde zudem von einem Zeugen beobachtet, der auch die Polizei informierte.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann im Bereich des Bahnhofes festgestellt und festgenommen werden. Er ist ohne festen Wohnsitz und bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Er wurde vorläufig festgenommen und ein entsprechendes Verfahren wurde eigeleitet. Über das weitere Verfahren entscheidet die Staatsanwaltschaft. (Quelle: Polizeiinspektion Neunkirchen)