“Viele spannende Projekte”: Spanische Jugendliche absolvieren Praktika in Trier

TRIER. Vier Spanierinnen und ein Spanier im Alter zwischen 14 und 16 Jahren absolvieren zurzeit ein mehrwöchiges Unternehmenspraktikum in Trier. Da alle die deutsche Schule in Bilbao besuchen, gibt es im Arbeitsalltag wenig Sprachbarrieren.

Ermöglicht wurde der Austausch von der städtischen Wirtschaftsförderung, die die jungen Leute im Rahmen der Reihe „Wirtschaft trifft Schule“ mit Trierer Unternehmen zusammenbrachte. Es beteiligen sich die Natus GmbH, das Klinikum Mutterhaus, das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder und die Stadtwerke.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe war von dem Projekt so angetan, dass er alle Beteiligten zu einem Empfang in die Beletage einlud. Er lobte besonders den Mut der Jugendlichen, „in dem Alter nach Deutschland zu gehen“. Zudem bedankte sich bei den Unternehmen für die Bereitschaft, den jungen Leute diese Chance zu ermöglichen.

Alexander Fisch, stellvertretender Leiter der Wirtschaftsförderung, sieht gute Chancen, Kooperationen mit Schulen im Ausland auszubauen. Beim Empfang äußerte er die Hoffnung, alle fünf würden später „gute Multiplikatoren in Bilbao“. Vor Kurzem habe sich bei der Wirtschaftsförderung auch die deutsche Schule in Athen gemeldet und Interesse an einem solchen Austausch bekundet. Sein Fazit: „Die Möglichkeiten in Trier sind groß“.

Die Jugendlichen erklärten OB Leibe auf Nachfrage auch sehr zielstrebig ihre Motivation, nach Trier zu kommen: Lucas Olabarrieta möchte später Elektrotechnik studieren und nutzt die Chance, bei der Natus GmbH „ganz praktische Dinge zu lernen“. Amelia Basterra hat sich in der Kinderambulanz im Mutterhaus die Bestätigung geholt, auch in Zukunft „gerne mit Kindern arbeiten“ zu wollen.

Ainhoa Salcines und Carmen Arana erfahren im Brüderkrankenhaus, wie eine Klinik funktioniert. Victoria Burgos interessiert sich für Immobilienentwicklung, möchte Architektur studieren und lernt gerade bei den Stadtwerken „viele spannende Projekte“ kennen. (Quelle: Stadt Trier)