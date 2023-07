Schiedsamtbezirk Altrich: Harald Neumann folgt Günter Kaufmann als Schiedsmann

WITTLICH/ALTRICH. Vergangene Woche kam man im Amtsgericht Wittlich zusammen, um innerhalb einer kleinen Feierstunde den Wechsel im Schiedsamtsbezirk Altrich zu vollziehen.

So wurde Günter Kaufmann, der seit 2009 als Schiedsmann in den Gemeinden Altrich, Esch, Klausen, Osann-Monzel, Platten, Rivenich, Salmtal und Sehlem tätig ist, verabschiedet. Seine Nachfolge übernimmt ab sofort Harald Neumann, der nunmehr ehrenamtlich im Interesse aller Beteiligten bei der einvernehmlichen Konfliktschlichtung und der Wiederherstellung des sozialen Friedens hilft.

Dr. Stefan Ehses, ständiger Vertreter des Direktors des Amtsgerichtes Wittlich, dankte dem ausscheidenden Schiedsmann für seine langjährige engagierte, verlässliche und kompetente Wahrnehmung dieses Ehrenamtes, mit dem er wesentlich zum Rechtsfrieden in seinem Schiedsamtsbezirk beigetragen habe und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute.

Dem schloss sich auch Bürgermeister Manuel Follmann an und würdigte ebenfalls den ehrenamtlichen Einsatz von Günter Kaufmann. „13 Jahre lang haben Sie das Amt des Schiedsmanns in acht unserer Gemeinden bekleidet und ehrenamtlich in etlichen Fällen zu Einigungen verholfen. Dafür möchte ich Ihnen persönlich, aber auch im Namen der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, meinen besonderen Dank aussprechen“, so Follmann.

Daran anschließend vereidigte Dr. Stefan Ehses feierlich Harald Neumann als neuen Schiedsmann im Schiedsamtsbezirk Altrich und wünschte ihm für seine neue Tätigkeit viel Erfolg und ein „glückliches Händchen“ bei den kommenden Konfliktschlichtungen. Den Wünschen schloss sich auch Bürgermeister Manuel Follmann an. Er bedankte sich zudem für die Übernahme dieses wichtigen Ehrenamtes. (Quelle: Verbandsgemeinde Wittlich-Land)