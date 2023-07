Im Rückwärtsgang als Geisterfahrer geflohen: Nächtliche Verfolgungsjagd in Luxemburg

LUXEMBURG. Gelegentlich einer Sicherheitsrunde im Bahnhofsviertel in Luxemburg war eine Polizeistreife gegen 2.00 Uhr in der Nacht auf einen PKW aufmerksam geworden, welcher sichtbare Fahrzeugmängel aufwies. Zudem war das Fahrzeug laut Überprüfung nicht ordnungsgemäß angemeldet.

Nachdem der Fahrer mittels Blaulicht in der rue de Hollerich gestoppt werden konnte, fuhr dieser sogleich wieder an und beschleunigte, um sich der Kontrolle zu entziehen. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und weiteren gefährlichen Fahrmanövern wurde das Fahrzeug Richtung Salzhof gesteuert. Zirka 200 Meter vor dem Kreisverkehr Merl bremste der Fahrer stark ab und fuhr schließlich im Rückwärtsgang als Geisterfahrer in entgegengesetzte Richtung stadteinwärts.

Schlussendlich stoppte das Fahrzeug an der Kreuzung boulevard Pierre Dupong – rue Raymond Poincaré, wo der Fahrer weiter zu Fuß flüchtete und trotz intensiver Fahndung mit mehreren Einsatzkräften vorerst nicht gestellt werden konnte. Die Beifahrerin wurde beim Versuch zu flüchten immobilisiert und zwecks weiteren Amtshandlungen zur Dienststelle verbracht.

Im Fahrzeug, welches nicht ordnungsgemäß angemeldet war und für welches auch keine gültige Versicherungsbescheinigung bestand, wurde eine Tüte Marihuana und Drogenutensilien sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug beschlagnahmt. Die Ermittlungen laufen und Strafanzeige zu den gegebenen Zuwiderhandlungen wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)