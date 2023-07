Großlittgen: Wehrführerin Ursula Heck übergibt Amt an Sohn Christian Heck

GROßLITTGEN. Sie war die erste Wehrführerin in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land: Ursula Heck. Vergangene Woche übergab die Oberbrandmeisterin das Amt der Wehrführung, welches sie in Großlittgen von 2019 bis 2023 bekleidete, an ihren Sohn Christian Heck.

Während ihrer Amtszeit gab es in Großlittgen mehrere große Gebäudebrände, die bekämpft werden mussten. Zudem wirkte sie maßgeblich am Neubau des Feuerwehrgerätehauses mit, das voraussichtlich im September 2023 fertig gestellt wird.

Christian Heck wurde am 21.04.2023 zum neuen Wehrführer gewählt und in der kleinen Feierstunde von Bürgermeister Manuel Follmann zum kommissarischen Wehrführer bestellt. Sobald die erforderliche Ausbildung absolviert ist, erfolgt schließlich die Ernennung zum Wehrführer. (Quelle: Verbandsgemeinde Wittlich-Land)