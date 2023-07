Industriehafen Mainz: Mit Methanol beladenes Tankschiff festgefahren – Sperrung für Großfahrzeuge

MAINZ. Am 10.7.2023, gegen 21.00 Uhr, fuhr sich ein mit Methanol beladenes Tankschiff bei der Einfahrt zum Industriehafen Mainz am linken Rheinufer fest. Ersten Ermittlungen zufolge wollte das zu Berg fahrende Schiff rückwärts in den Hafen einfahren.

Hierzu drehte es in Höhe der Hafeneinfahrt über Backbord zu Tal und verfiel in der Folge mit dem Heck des Fahrzeugs in Richtung des linken Ufers, wo es unterhalb der Hafeneinfahrt fest kam. Im Anschluss versuchte das Tankschiff sich selbst frei zu turnen, was jedoch nicht gelang.

Nach Rücksprache mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein und dem Hafenmeister soll ein Freischleppen am nächsten Tag erfolgen. Daher wurde der Industriehafen bis auf Weiteres für Großfahrzeuge gesperrt.

Durch die Besatzung und die anwesende Wasserschutzpolizei konnte weder Wassereintritt noch Ladungsaustritt festgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. (Quelle: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik)