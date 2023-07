Wohnen, Nahversorgung, Energiewende: Landes-Entwicklungsprogramm soll 2028 stehen

MAINZ. Wo entstehen neue Flächen für den Wohnungsbau, wie verändert sich ein Gewerbegebiet, an welchen Standorten in Rheinland-Pfalz siedeln sich Bildungseinrichtungen und der Handel an? Diese Entscheidungen werden im neue Landesentwicklungsprogramm (LEP) festgelegt, das nach einem mehrjährigen Beratungs-, Beteiligungs- und Dialogprozess bis spätestens im Jahr 2028 stehen soll, wie Innenminister Michael Ebling (SPD) am Donnerstag in Mainz ankündigte.

Das Landesentwicklungsprogramm habe eine sehr hohe und praktische Relevanz für die Menschen, kommunalen Entscheidungsträger und Unternehmen vor Ort, betonte der Innenminister. Es regele, wie Flächen und Ressourcen im Land verbindlich verteilt und genutzt werden. Damit werde das Ziel verfolgt, für gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Rheinland-Pfalz zu sorgen.

Schwerpunkte im fünften LEP werden Themen wie die Nahversorgung, die Energiewende, eine zukunfts- und wettbewerbsfähige Wirtschaftsentwicklung sowie bedarfsgerechte Wohnflächen sein, berichtete der SPD-Politiker. Mit Blick auf die Ziele der Landesregierung für den Ausbau der erneuerbaren Energien erwarte er gerade bei diesem Punkt bei der Erstellung des Plans viele Diskussionen mit den unterschiedlichen Interessengruppen.

Gemeinsam mit Verbänden, Organisationen, Experten und der Wissenschaft wird nach Angaben des Innenministers zunächst ein erster Entwurf erarbeitet. Im ersten Halbjahr 2025 soll der Entwurf dann der Allgemeinheit vorgestellt und mit Bürgerinnen und Bürgern sowie anderen beteiligten Akteuren diskutiert werden. Bis Ende 2027/2028 ist geplant, das formelle Verfahren abzuschließen. Das Landesentwicklungsprogramm soll dann eine Perspektive für die nächsten zehn bis zwanzig Jahre in Rheinland-Pfalz bieten. (Quelle: dpa)