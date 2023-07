Vulkaneifel: Einbruch in REWE-Markt – Tabakwaren für 8.000 (!) Euro gestohlen

HILLESHEIM. Am heutigen Mittwoch verschafften sich bisher zwei unbekannte Täter, die von einem nicht bekannten PKW an der Auffahrt zum REWE in Hillesheim abgesetzt wurden, gegen 0.47 Uhr durch Aufhebeln und Einschlagen der Eingangstüren Zutritt zum Innenbereich.

Die Täter betraten den Supermarkt und entwendeten Tabakwaren im Gesamtwert von ca. 8000 Euro. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Jegliche Hinweise zu den Tätern, möglichen Fahrzeugen und alle weiteren verdächtigen Wahrnehmungen dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592/96260 erbeten werden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich,)