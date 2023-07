++ Update: LKW mit Gasflaschen in Eifel verunfallt – A60 nur einspurig befahrbar ++

LASEL. Am späten gestrigen Abend verunfallte ein LKW mit Gasflaschen auf der A60 im Eifelkreis Bitburg-Prüm, was einen größeren Feuerwehreinsatz auslöste (lokalo berichtete). Dieser Gefahrstoffeinsatz der Feuerwehreinheiten dauerte bis ca. 4.00 Uhr an.

Die Autobahn ist aktuell von Prüm in Fahrtrichtung Bitburg nur einspurig befahrbar. Die Bergungsarbeiten dauern noch mehrere Stunden an.

Bei dem Unfall wurde der Fahrzeugführer schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen. Es liegen keine lebensbedrohlichen Verletzungen vor. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Er steht im Verdacht den Gefahrguttransporter unter Einfluss von Alkohol geführt zu haben. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Außerdem verletzte sich ein Ersthelfer bei Rettungsmaßnahmen leicht. Er wurde im Krankenhaus medizinisch behandelt.

Nach ersten Ermittlungen wurde anfangs eine geringe Menge brennbares Gas freigesetzt. Es waren weitere Gasflaschen mit unterschiedlichen Gasen verladen. Diese stürzten größtenteils beim Umkippen des Fahrzeugs von der Ladefläche.

Durch die Feuerwehr konnte im weiteren Verlauf des Einsatzes kein Austreten von Gefahrstoffen mehr festgestellt werden. Im Einsatz waren ca. 100 Feuerwehrleute und Rettungsdienstpersonal. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)