RLP: Gegen Baum gedonnert und überschlagen – PKW-Fahrer schwer verletzt

GOMMERSHEIM. Am 21.6.2023 kam es gegen 20.00 Uhr auf der L538 zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines schwarzen BMW M4 befuhr die L538 von Schwegenheim kommend in Fahrtrichtung Gommersheim.

Hierbei kam er in einer Linkskurve, in Höhe der Grillhütte Gommersheim, nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem Baum und überschlug sich im Feldbereich. Der Fahrer konnte sich noch eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde zur Behandlung seiner schweren, aber glücklicherweise nicht lebensgefährlichen, Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Da bei dem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach Angaben des Unfallbeteiligten wurde er vor dem Verkehrsunfall von einem roten Motorrad überholt und beim Wiedereinscheren geschnitten.

Zeugen, denen die beiden Fahrzeuge aufgefallen sind oder die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Edenkoben zu melden (Quelle: Telefon: 06323/955-0). (Quelle: Polizeidirektion Landau)