25 Jahre Briefzentrum Trier – über 5 Milliarden Briefsendungen verteilt

TRIER/FRANKFURT. Mit der Einführung der fünfstelligen Postleitzahl (PLZ) 1993 schuf die Deutsche Post ein Logistikinstrument, dass die Briefbearbeitung in Deutschland revolutionierte. Der PLZ-Code steuert den gesamten Brieffluss innerhalb der Bundesrepublik. Die fünfstelligen PLZ bildeten die Grundlage für die Errichtung der 82 Briefzentren der Deutschen Post. Eines davon: Das Trierer Briefzentrum, kurz BZ, in der Schiffstr. 2 am Trierer Hafen.

Das Briefzentrum ging vor über 25 Jahren an das postalische Briefnetz/strong>, seitdem liefen über 5.000.000.000 (fünf Milliarden) Sendungen durch die Hightech-Maschinen. In Spitzenzeiten werden über 700.000 Briefe täglich gestempelt, codiert, sortiert und auf die Reise in die Welt und/oder in die Leitregion 54 geschickt.

Boris Dobra, Leiter der Postniederlassung Koblenz und zuständig für alle postalischen Belange der Postleitzahlregionen 54 und 56: „Im Briefzentrum Trier bearbeiten im Schnitt 200 Mitarbeiter über 500.000 Briefe täglich. Würde man alle Briefe aneinander reihen, die in 25 Jahren im Briefzentrum Trier sortiert wurden, so könnte man die Erde rund 25mal damit umrunden. Das Briefzentrum Trier ist das Herzstück der Brieflogistik für alle Orte mit der Postleitzahl 54 am Anfang. Es ist somit für regionale Briefsendungen das postalische Tor zur Welt.“

Das Briefzentrum Trier versorgt alle Orte mit Briefpost, die mit den ersten beiden Ziffern 54 in der Postleitzahl beginnen. Alle Briefe aus diesem Bereich werden in den späten Nachmittagsstunden dem Briefzentrum Trier zugeführt. Die Sendungen werden über die Postfilialen, Briefkästen, Abholer und Direkteinlieferer dem BZ zugeführt. Dort werden die Sendungen nach Format und Stempelung sortiert. Für die verschiedene Formate Standard und Großbriefe sind unterschiedliche Verteilmaschinen zuständig.

Ralf Heinz, Leiter des Briefzentrums Trier: „ Unsere Hightech-Maschinen lesen die Sendungen und codieren sie. Der Strichcode enthält nun die Adresse und die Sendungen verlassen dann spätestens um 22:00 Uhr das BZ in Richtung der anderen Briefzentren damit die Briefe am nächsten Tag innerhalb Deutschlands zugestellt werden können.“

In der Nacht treffen im Briefzentrum Trier aus allen Briefzentren der Republik Zulieferungsfahrten mit Post für die PLZ-Region 54 ein. Hier erfolgt die Sortierung auf die jeweiligen Zustellbezirke. In den frühen Morgenstunden erreichen die Briefe den Postboten zur Zustellung.

Albert Elsen, zuständiger Abteilungsleiter für die beiden Briefzentren Koblenz und Trier: „90 % aller vor der letzten Briefkastenleerung eingelieferten Sendungen erreichen bereits am nächsten Werktag ihre Empfänger in ganz Deutschland. Dieses hohe Ziel ist nur mit motivierten Mitarbeitern, einer sehr guten Logistik und den Hightech-Sortieranlagen im Briefzentrum möglich.“

Internationaler Briefverkehr

Das Briefzentrum Trier arbeitet international. Briefsendungen für Frankreich, Spanien, Belgien und Luxemburg aus ganz Deutschland wurden bereits im BZ umgeschlagen. Seit über fünf Jahren ist das Briefzentrum Trier nun international postalisch verantwortlich. Ralf Heinz: „Im Grunde geschahen hier drei Dinge, die sehr positiv für Trier waren und sind. Erstens die postalische Aufwertung des Briefzentrums als neues Tor nach Europa, zweitens natürlich die Standortsicherung in Trier und drittens entstanden und entstehen hier in Trier neue Arbeitsplätze.“

Boris Dobra: „Viele innovative Ideen wurden in den 25 Jahren bei der Deutschen Post auch für die Briefzentren entwickelt, z. B. die Gangfolgeverteilung, die Erneuerung der Großbrief- und Standardbriefsortieranlagen, jetzt die MSB und vieles mehr in allen Bereichen wie Solar-Packstationen, Elektroautos und Elektro-Trikes für die Zustellung. Die Deutsche Post DHL erhöht das Tempo zur geplanten Dekarbonisierung des Unternehmens. Dazu investiert der Konzern in den nächsten zehn Jahren insgesamt 7 Milliarden Euro in Maßnahmen zur Reduzierung seiner CO2-Emissionen. Neben den bisherigen klimaneutralen Massnahmen sind wir offen für Ideen, Vorschläge und Kooperationen. Die Deutsche Post ist ein spannendes, innovatives Unternehmen und ein fairer und verlässlicher Arbeitgeber. Unser Ziel ist es, der beste Post- und Paketdienstleister zu bleiben – gerade auch bei der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit.