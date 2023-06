Sechsmal Gold für regionale Innungsbäcker: Brotprüfung bei der Bäcker-Innung MEHR

BERNKASTEL-KUES. Innungsbäcker legten Mitte Juni in Bernkastel-Kues insgesamt über 80 Brote, Brötchen und Feinbackwaren zur Beurteilung durch den unabhängigen Sachverständigen Karl Ernst Schmalz vom Deutschen Brotinstitut aus Berlin vor. Die Brotprüfung fand unter den Augen der Öffentlichkeit in der Geschäftsstelle der Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank in Bernkastel-Kues statt.

Die Brotprüfung, der sich die regionalen Innungsbäcker unterziehen, ist eine freiwillige Selbstkontrolle und wird seit über 60 Jahren vom Deutschen Brotinstitut e. V. durchgeführt. Lokal organisiert wurde sie von der Bäcker-Innung Mosel-Eifel-Hunsrück-Region. Gleich sechsmal Gold konnte der Brotprüfer bei der sensorischen Prüfung der Backwaren bescheinigen. Für eine Goldauszeichnung muss das jeweilige Produkt drei Jahre in Folge ein „Sehr gut“ erhalten.

Drei Mal Gold konnte die Brauneberger Bäckerei Karsten Fleury für sich beanspruchen. Ausgezeichnet wurden die Brote Moselkruste, Wurzelbrot und Marokkanisches Baguette. Zwei Mal Gold Auszeichnung erhielt die Bäckerei Flesch GmbH von Thomas Flesch aus Dudeldorf für die Brote Urlaib und Roggenmischbrot. Das Emmerbrot von Bäckerei Dirk Mertes aus Lieser erhielt ebenso das dritte Jahr in Folge ein „Sehr gut“ und somit die Goldbewertung.

Weitere „Sehr gut Bewertungen“ erhielt die Café Flesch GmbH von Florian Flesch aus Landscheid, die Bäckerei Günther Schnur aus Binsfeld, das Backhaus Obczernitzki aus Enkrich, die Bäckerei Bernd Kunsmann aus Zeltingen-Rachtig und die Vollkornbäckerei Epp-Emondts von Jakob Epp aus Kerpen.

Die teilnehmenden Innungsbäcker erhalten neben Urkunden natürlich auch Mittel an die Hand, um ihre Kunden auf die sehr guten Testergebnisse hinzuweisen. Zudem können Verbraucher sich auf der Website www.brotinstitut.de (auch als App verfügbar) über die Brotqualität der Innungsbäcker informieren.

Obermeister der Innung, Raimund Licht: „An der Brotprüfung dürfen nur Innungsbäcker teilnehmen. Verbraucher sollten somit beim Einkauf auf das Innungszeichen mit den zwei Löwen, die gemeinsam eine Brezel halten, bei ihrem Bäcker achten.“ (Quelle. Kreishandwerkerschaft MEHR)