Neuzugang auf der Center-Position: Marko Bacak wechselt zu den Gladiators Trier

TRIER. Der 2,10 Meter große Marko Bacak wechselt zu den Gladiators Trier. Er lief vergangene Saison für die Artland Dragons auf. In Trier unterzeichnet der 27-Jährige einen Zwei-Jahres-Vertrag.

Mit Marko Bacak können die Gladiators Trier ihren nächsten Neuzugang für die Saison 2023/24 in der 2. Basketball Bundesliga präsentieren. Der Center, der vergangene Saison für die Artland Dragons in der ProA auflief, unterschreibt – wie alle bisherigen Neuzugänge – einen Zwei-Jahres-Vertrag in der ältesten Stadt Deutschlands. Neben Marten Linßen ist der 2,10 Meter große Bacak der zweite deutsche Center im neuformierten Gladiators-Kader.

Der gebürtige Berliner begann seine Karriere in der Jugend von ALBA, bevor er 2015 nach Oldenburg wechselte. Dort gab er sein Bundesliga-Debüt und stand dazu im Ausbildungsteam auf dem Parkett der ProB. Seine ersten Schritte in der ProA ging Bacak bei den Panthers Schwenningen und wechselte dann zu den Giants Leverkusen, mit denen er 2020 – unter Jacques Schneider und an der Seite von Haris Hujic – den sportlichen Aufstieg in die BBL feiern konnte. Nach zwei Saisons im Rheinland zog es den deutsch-kroatischen Big Man in der vergangenen Spielzeit nach Quakenbrück, wo er für die Artland Dragons 26 Hauptrunden- und vier Playoff-Spiele absolvierte.

In der regulären Saison stand Bacak 22:19 Minuten auf dem Feld und erzielte in dieser Zeit durchschnittlich 11,7 Punkte und 5,6 Rebounds pro Partie. Dazu lieferte er starke Trefferquoten von 60,2 % aus dem Zwei- und 40 % aus dem Dreipunktebereich. In den Playoffs, für die sich die Dragons auf dem 6. Tabellenplatz qualifizierten, sanken seine Statistiken leicht auf 18:18 Minuten und 11,1 Punkte pro Spiel.

„Marco war letzte Saison einer der wenigen deutschen Top-Spieler auf seiner Position in der ProA. Daher sind wir sehr froh, dass wir die Möglichkeit hatten, ihn zu verpflichten. Er bringt Länge mit, kann von außen werfen, kann im Post spielen und den Ball passen. Dazu ist er als Linkshänder immer etwas schwerer zu verteidigen. Insgesamt haben wir mit den beiden deutschen Center ein sehr gutes und unterschiedliches Paket. Marko wird einer der erfahreneren Spieler auf den deutschen Positionen und hat in der Vergangenheit mit seinen Teams in der ProA häufig die Playoffs erreicht. Mit dieser Erfahrung wird er uns definitiv sehr guttun. Marko ist ein guter Charakter, der sehr gut zu uns und den anderen Jungs passt“, sagt Jacques Schneider, sportlicher Leiter der Gladiators.

„Ich freue mich sehr auf Trier. Es ist ein sehr traditionsreicher Standort und steht vor einem kleinen Neuanfang. Don und Jacques wollen auf einen starken deutschen Kern setzen und wirklich etwas aufbauen. Das hat mir imponiert und sehr gut gefallen. Allgemein ist der Standort Trier sehr bekannt, man hat mit der Arena eine riesige Halle und will eine richtige Euphorie entfachen – davon will ich Teil sein und darauf habe ich Bock! Jacques hat mich recht früh kontaktiert, als klar war, dass er zu den Gladiators gehen wird. Nach einigen Gesprächen mit Don und Jacques habe ich mich dann entschlossen nach Trier zu gehen, da ich mich wirklich sehr auf diese Herausforderung, etwas Großes aufzubauen, freue“, sagt Neuzugang Marko Bacak über seinen Wechsel an die Mosel. Bei den Gladiatoren wird Bacak das Trikot mit der Nummer 44 tragen. (Quelle: Römerstrom Gladiators Trier)