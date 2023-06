IKK-Junioren-Rheinlandpokale: Trier, Eisbachtal und Koblenz holen den Titel

TRIER. Nach dem gestrigen Donnerstag stehen nun alle Titelträger im IKK-Junioren-Rheinlandpokal 2023 fest: Bei den A-Junioren setzten sich die Sportfreunde Eisbachtal durch, bei den B-Junioren gewann TuS Koblenz, bei den D-Junioren der SV Eintracht Trier – und bei den C-Junioren hatte TuS Koblenz bereits Ende Mai den Titel feiern dürfen.

IKK-A-Junioren-Rheinlandpokal: Sportfreunde Eisbachtal – SV Eintracht Trier 5:4 n.E.

Während der 90 Minuten Spielzeit gelang weder den gastgebenden Sportfreunden Eisbachtal noch dem SV Eintracht Trier ein Treffer – und so musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Vor 650 Zuschauern in Nentershausen ging Trier dabei in Führung, nachdem der erste Schütze der Eisbachtaler nicht getroffen hatte. Doch im weiteren Verlauf waren zwei Trierer nicht erfolgreich, während die Sportfreunde alle Elfmeter verwandelten und sich so den Sieg sicherten.

IKK-B-Junioren-Rheinlandpokal: SV Eintracht Trier II – TuS Koblenz 1:2

Dramatische Nachspielzeit beim Endspiel der B-Junioren: Vor 250 Zuschauern in Thomm waren die Koblenzer bereits in der 20. Minute durch Marvin Richard in Führung gegangen – doch diese glich Marlon Wagner in der ersten Minute der Nachspielzeit aus. Und damit nicht genug: Leonard Ulges glückte in der vierten Minute der Extrazeit das Tor zum 2:1-Endstand für die TuS.

IKK-D-Junioren-Rheinlandpokal: SV Eintracht Trier – JFV Wittlicher Tal 1:0

Souveräner Sieg der Trierer D-Junioren: Beim Endrundenturnier in Nassau gewannen sie alle drei Gruppenspiele der Vorrunde ohne Gegentor – und behielten auch im Finale ihre weiße Weste: Mit 1:0 setzte sich die Eintracht gegen den JFV Wittlicher Tal durch, der in seiner Gruppe ebenfalls Platz eins belegt hatte. Den dritten Rang erreichte die JSG Hammer Land Niederhausen, die die Sportfreunde Eisbachtal nach Neunmeterschießen besiegte.

Alle Ergebnisse des Turniers gibt es hier: https://www.fussball.de/spieltagsuebersicht/ikk-d-junioren-rheinlandpokal-rheinland-d-junioren-rheinlandpokal-d-junioren-saison2223-rheinland/-/staffel/02IRRDCE84000000VS5489B3VUDHAAN1-C#!/