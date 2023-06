Brandstiftung an Holzhütte: 100 Feuerwehrleute verhindern großflächigen Waldbrand

ST. WENDEL. Am Freitagabend kam es gegen 21.00 Uhr in Haupersweiler in der Verlängerung der Straße Am Hügel zu einem Brand einer Schutzhütte aus Holz. Die Hütte war ca. 8×8 Meter groß und vor ca. 40 Jahren von ehrenamtlichen Helfern errichtet worden.

Sie lag mitten in einem Waldstück. Nur durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr mit ca. 100 Einsatzkräften konnte ein großflächiger Waldbrand verhindert werden. Die Hütte wurde durch das Feuer völlig zerstört. In unmittelbarer Nähe der Schutzhütte konnte eine größere Grillschale festgestellt werden. In dieser brannte beim Eintreffen der Feuerwehr ein Feuer. Bislang wird von Brandstiftung ausgegangen.

Hinweise an die Polizeiinspektion St. Wendel unter der Telefonnummer 06851-8980 oder per E-Mail an PI-ST-Wendel@polizei.slpol.de. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Wendel)