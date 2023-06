Überfall in Luxemburg: Schläge angedroht – Personengruppe erbeutet Wertgegenstände

LUXEMBURG-STADT. Am 30.5. meldete sich eine Person gegen 17.00 Uhr bei der Police Grand-Ducale gemeldet, nachdem sie und ihre beiden Begleiter auf dem Boulevard Franklin D. Roosevelt in Luxemburg-Stadt von einer kleinen Personengruppe überfallen worden waren. Bei Verweigerung, die Wertgegenstände auszuhändigen, wurde den drei Jugendlichen Schläge von den jungen Tätern angedroht.

Der Aufforderung wurde Folge geleistet, wobei es einem Geschädigten noch gelang, einige seiner Wertgegenstände zurückzuerlangen. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten drei Tatverdächtige gestellt werden, in deren Besitz Diebesgut sichergestellt wurde.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden zwei Personen, die noch minderjährig sind, in den sozialpädagogischen staatlichen Erziehungsanstalten in Bourglinster und Schrassig untergebracht. Der dritte Tatverdächtige wurde, nach angeordneter Festnahme, heute dem Untersuchungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen den Mann erließ. Er wurde anschließend zwecks Untersuchungshaft an die Strafvollzugsanstalt nach Sanem überstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)