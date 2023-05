Spannende Rennen mit viel Blechschäden: 2. Lauf der Stock-Car-Meisterschaft Luxemburg

ALZINGEN. Bei sehr warmen Temperaturen wurde an diesem Pfingstmontag, den 29. Mai 2023, der zweite Saisonlauf der luxemburgischen Stock-Car-Meisterschaft 2023 in Alzingen ausgestragen. Mehr als 2500 Zuschauer waren dem Aufruf des Veranstalterteams, des Tornado Teams Hamm, gefolgt und konnten spannende Rennen miterleben.

Spektakel in drei Rennkategorien

Insgesamt acht abwechslungsreiche und ereignisreiche Rennläufe wurden dem zahlreich erschienenen Publikum angeboten.

Folgend ein Überblick über den Tagesablauf:

In der Klasse 1 (bis 2800ccm) konnte sich das Tornado Team Hamm den Tagessieg sichern, wenn auch dieser recht dünn ausfallen sollte, dicht gefolgt von dem Les Diables Rouges Dudelange. Mit beträchtlichem Abstand reiht sich das Stock-Car Team The Crazy Dogs Clervaux auf Platz drei ein, gefolgt vom Stock-Cars-Club Kayl und dem Stock-Car-Club Steel Panthers. In der Einzelwertung war es Michel Asselborn (47/Hamm), welcher als Tagesbester die Meisterschaftsführung erobern konnte.

In Klasse 2 (bis 2000ccm) konnten sich die Mannen des Racing Team Power Bull’s Préizerdaul am Ende des Renntages souverän die Führung ergattern. Auf Rang zwei reiht sich das Stock-Car Team The Crazy Dogs Clervaux ein. Im Einzelklassement konnte sich Stéphane Freylinger (84/Power Bull’s) den Tagessieg sichern. Seitens der F.L.S.C. bedauert man dass an diesem Renntag nur zwei Teams und wenige Fahrerinnen und Fahrer am Start waren.

In der Einsteigerklasse (bis 2000ccm) war es Kai Gillen (283) vorbehalten den Tagessieg mit knappem Vorsprung herauszufahren. Insgesamt waren drei weitere Pilotinnen und Piloten am Start dieser Rennkategorie.

Die Resultate im Einzelnen:







Folgender Meisterschaftslauf am 18. Juni in Hellange

Am 18. Juni 2023 wird der dritte Meisterschaftslauf in Hellange auf dem Programm stehen. Dieser Renntag wird organisiert von dem Stock-Car Team The Crazy Dogs Clervaux. Die verrückten Hunde aus Clerf sind seit Monaten in der Planung und voll motiviert und wagen diese Austragung, trotz großem Anfahrtsweg, mit viel Vorfreude. Neben der Austragung der viel umkämpften “Coupe de Luxembourg” wird man ebenfalls ein “Auto-Rodeo”-Rennen im Rahmenprogramm anbieten, an dem Jedermann und Jederfrau für 20 Euro Startgeld teilnehmen kann. Informationen zu dem Renntag und dem Auto-Rodeo können jederzeit unter www.the-crazy-dogs.com nachgelesen werden.

Die kompletten Rennresultate, aktuelle News oder Informationen über die einzelnen Rennkategorien sind unter www.stock-cars.lu nachzulesen. Weitere Informationen können jederzeit via Mail an stock-cars.flsc@hotmail.com angefragt respektive im offiziellen Facebook-Blog “Stock-Cars Luxembourg” nachgelesen werden. (Quelle: Fédération Luxembourgeoise du Stock-Car)