Deutsche Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen: Team des SSV Trier in Top-Form

Mit 5 Aktiven und 12 Starts war der SSV in diesem Jahr bei der DJM vertreten. Magdalena Benzmüller, Carlotta Wallerius, Eva-Sophie Lichter, Tim Lanz und Kimi Kasper bildeten das Team das sich fünf Tage lang mit der deutschen Jahrgangsspitze messen konnte.

Allen voran konnte Magdalena Benzmüller über die 50 Meter Freistil glänzen, wobei sie im Finale den dritten Platz erkämpfte und gleichzeitig, in der Zeit von 0:26,72, neue Rheinland- und Rheinland-Pfalz Rekorde der Jahrgangs- und offenen Klasse knacken konnte. Über 100 Meter Freistil erreichte sie ebenfalls das Jahrgangsfinale und den hervorragenden sechsten Platz in der neuen persönlichen Bestzeit von 0:58,55. Über die 200Meter Freistil blieb sie in 2:12,08 nur denkbar knapp über ihrer persönlichen Bestmarke und konnte Platz 10 erreichen.

Am ersten Tag waren gleich viermal die 50 Meter Brust besetzt. Als erste ging Eva-Sophie Lichter bei ihrer ersten Teilnahme bei Deutschen Meisterschaften im Jahrgang 2009 an den Start und konnte sich in 0:35,51 den 16. Platz sichern. Kurz danach ging Carlotta Wallerius ins Wasser und erreichte in 0:34,98 den 15. Rang in ihrem Jahrgang. Im Anschluss gingen im Jahrgang 2008 Tim Lanz und Kimi Kasper an den Start. Tim konnte sich bei seiner ersten Teilnahme bei der DJM, über die 50 Meter Brust in 0:31,74 und dem 13. Platz gegen seinen Vereinskameraden Kimi durchsetzen und auch einen neuen Vereinsrekord aufstellen. Kimi musste sich nur sehr knapp, in 0:31,83, geschlagen geben und kam, so wie im letzten Jahr, auf dem 16. Platz.

Am zweiten Tag musste sich nur Kimi Kasper vom SSV Team der Deutschen Spitze über die 50 Meter Schmettern stellen. Im Vorfeld nur knapp qualifiziert, konnte er auf dieser für ihn als Nebenstrecke seine persönliche Bestzeit von den Süddeutschen Meisterschaften nicht verbessern, erreichte aber dennoch den 26. Platz.

Der dritte Wettkampftag sah drei Schwimmerinnen und Schwimmer vom SSV Trier für die SG Rhein-Mosel am Start. Neben Magdalena über 200 Meter Freistil ging Carlotta über die 100 Meter Brust ins Wasser und verbesserte ihre persönliche Bestzeit über eine Sekunde und erreichte in 1:16,84 den 14 Platz. Kimi Kasper verbesserte auf seiner Paradestrecke, gegen ein starkes und enges Teilnehmerfeld in seinem Jahrgang 2008 seine persönliche Bestzeit aus den Süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften vor zwei Wochen, nochmals um fast eine Sekunde auf 1:09,95, und mit Platz 14 verpasste er das Finale nur um 0,9 Sekunden. Damit stellt er auch einen neuen Vereinsrekord für den SSV Trier auf. Der vierte Tag sah nur Carlotta über 200 Meter Brust starten. Sie erreichte den 16. Platz in 2:51,68.

Die 50 Meter Freistil waren am fünften und letzten Tag auf dem Plan. Neben der eingangs erwähnten Top-Leistung von Magdalena Benzmüller schwamm auch Tim Lanz über diese Strecke. Er konnte in der Zeit von 0:25,76 den 18. Platz erreichen.

Alles in allem eine Top-Woche für die Sportlerinnen und Sportler des SSV Trier bei der höchsten nationalen Wettkampfveranstaltung. Als nächstes stehen die Rheinland- und Rheinland-Pfalz Meisterschaften für den SSV Trier im Juni und Juli auf dem Plan bevor es in die wohlverdiente Sommerpause geht. (Quelle: SSV Trier)