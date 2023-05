Armin Olayo und Janik Faldey verlassen Eintracht-Trier am Saisonende

TRIER. Nach der ersten Verpflichtung für die kommende Saison, stehen bei Eintracht-Trier auch die ersten beiden Abgänge für die Spielzeit 23/24 fest: Sowohl Torwart Armin Olayo, als auch Verteidiger Janik Faldey werden den Verein verlassen. Olayo war im Sommer 21 zur ersten Mannschaft aufgerückt, Faldey stand seit Sommer beim SVE unter Vertrag.

„Ich bin dankbar für die Zeit bei Eintracht-Trier. Jetzt möchte ich den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen“, begründet SVE-Keeper Armin Olayo seine Entscheidung, den auslaufenden Vertrag bei Eintracht-Trier nicht zu verlängern und sich im Sommer dem 1. FC Nürnberg II anzuschließen. Der Schlussmann spielte seit der U14 für den SVE. Zuvor stand der 1,95 Meter große Torhüter bei der JSG Osburg und dem FSV Trier-Tarforst im Tor.

Auch für Verteidiger Janik Faldey endet das Kapitel Eintracht-Trier im Sommer. Der gelernte Innenverteidiger spielte seit der U12 beim SVE und durchlief seitdem alle Jugendteams der Moselstädter. Vor seinem Wechsel zum Traditionsverein lief er für die Jugend der SSG Mariahof und des VFL Trier auf. In der vergangenen Saison zählt Janik zu den Leistungsträgern in der Bundesliga-Aufstiegsmannschaft von Trainer Jan Stoffels. Er wird nach der Saison zum Oberligaaufsteiger FC Bitburg wechseln. „Es ist immer schade seinen Jugendverein zu verlassen, gerade wenn man in vielen Jahren Erfolge geleistet hat, dennoch scheint dies aktuell aus Sicht beider Parteien die beste Lösung zu sein“, erklärt Janik Faldey seinen Wechsel zum Oberligaufsteiger.

„Beide sind tolle Charaktere, die der Mannschaft gut getan haben. Für ihre berufliche und sportliche Zukunft wünschen wir ihnen alles Gute und danken ihnen für ihren Einsatz in den vergangenen Jahren“, betont Eintracht-Teammanager Stefan Fleck.