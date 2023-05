Blinde Zerstörungswut in Konz-Filzen: Pkw vor Feuerwehrgerätehaus beidseitig zerkratzt

KONZ-FILZEN. Wie die Polizeiwache Konz mitteilt, wurde am Montag, 23.05.23, in der Zeit von 17.45 – 19.50 Uhr ein vor dem Feuerwehrgerätehaus in Konz-Filzen abgestellter Pkw eines ehrenamtlich tätigen Feuerwehrmannes von bisher unbekanntem Täter beidseitig zerkratzt.

Bei dem beschädigten Pkw handelte es sich um einen schwarzen Ford Focus Kombi.

Der verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Zeugenhinweise zum dem Vorfall erbittet die Polizeiwache in Konz unter der Tel-Nr.: 06501/9268-0.