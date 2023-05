“Haben die Nase voll” – Schiedsrichtervereinigung Mosel mit emotionalem Post

MOSEL. In einem emotionalem Posting hat sich die Schiedsrichtervereinigung Mosel auf Facebook zur aktuellen Situation und dem Umgang mit den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern reagiert. “Es reicht und wir haben die Nase voll! Wir sind nicht der Prell- und Sündenbock der Nation!”, resümiert die Vereinigung.

Das emotionale Posting vom 19. Mai:

“Normalerweise würden wir diesen Zeitpunkt jetzt nutzen, um die Ansetzungen unserer Schiedsrichter für dieses Wochenende zu publizieren. Die Saison steht kurz vor dem Ende, viele unserer Schiedsrichter leiten entscheidende Spiele, in denen es um Alles oder Nichts geht.

Stattdessen nutzen wir diesen Platz, um auf zwei Vorfälle aufmerksam zu machen, die sich am vergangenen Dienstag ereignet haben.

Zunächst wurde ein Schiedsrichterkamerad von uns in einem sozialen Netzwerk unter einem Bild von sich rassistisch beleidigt. Da die Beleidigung von einem aktiven Spieler ausging, wurde der Vorfall umgehend der zuständigen Spruchkammer gemeldet.

Am Abend wurde dann bei einem C-Jugend (U15) Spiel ein junger Schiedsrichter tätlich angegangen. Nach einem Freistoßpfiff wurde er von einem Spieler in den Rücken gestoßen. Das Spiel selbst war eines der ersten von ihm.

Um es nochmal, wiederholt und in aller Deutlichkeit zu sagen: Es reicht und wir haben die Nase voll! Wir sind nicht der Prell- und Sündenbock der Nation!

Sollte nicht jetzt endlich bei ALLEN ein Umdenken einsetzen, wird der Amateurfußball sterben! Ohne Schiedsrichter kein Fußball. Am Ende tragen diejenigen die Rechnung, die das ganze hauptsächlich verursachen- nämlich Zuschauer, Spieler und Trainer! Vielleicht regt das zum Nachdenken an.

Euer Kreisschiedsrichterausschuss”