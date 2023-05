Trier: Ehrenamtliche Richterinnen und Richter mit Ehrennadel des Landes ausgezeichnet

TRIER. Gemeinsam mit dem Präsidenten des Verwaltungsgerichts Trier, Heribert Kröger, und dem Präsidenten des Landgerichts Trier, Dr. Manfred Grüter, dankte Herbert Mertin allen Geehrten im Verwaltungsgericht Trier für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit.

Die ausgezeichneten ehrenamtlichen Richterinnen und Richter haben sich mindestens 16 Jahre lang in der ordentlichen Gerichtsbarkeit mit ihrer Lebenserfahrung eingebracht und bei der Entscheidungsfindung der Gerichte mitgewirkt. Die Ehrennadel wurde ihnen im Namen der Ministerpräsidentin für ihr andauerndes ehrenamtliches Engagement als Zeichen des Dankes und der Anerkennung verliehen.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Verwaltungsgericht wandte sich Justizminister Herbert Mertin direkt an die Geehrten: „Sie alle nehmen ein verantwortungsvolles Ehrenamt wahr. Sie sind als Bindeglied zwischen Staat und Gesellschaft ein wichtiges Element des demokratischen Rechtsstaates. Sie nehmen hierbei auch die wichtige Rolle eines Zeugen oder einer Zeugin ein: Denn Sie können bezeugen, dass bei Gericht alles „mit rechten Dingen“ zugeht. Durch Ihre Expertise und Lebenserfahrung waren Sie, liebe ehrenamtliche Richterinnen und Richter, den Berufsrichtern immer eine objektive und unparteiische große Stütze und Hilfe. Hierfür danke ich Ihnen allen recht herzlich!“

Auch den Angehörigen der Geehrten sprach er sodann seinen Dank aus: “Die vielen Stunden, die die heute Geehrten Ihrem Ehrenamt gewidmet haben, fehlten sie als Ehepartner, Freund oder Elternteil. Manches Mal wird dies vielleicht zu Unmut innerhalb der Familie geführt haben. Vielen Dank, dass Sie ihnen dennoch fortwährend den Rücken für das Ehrenamt gestärkt haben!“

Abschließend rief Minister Mertin die Geehrten dazu auf, die Justiz bei der Suche nach Nachfolgerinnen und Nachfolgern zu unterstützen: „Wie in allen Bereich der Arbeitswelt und des Ehrenamts wird ständig qualifizierter Nachwuchs gesucht. Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, ist 2023 das Jahr der Schöffenwahl. Bitte berichten Sie von Ihren positiven Erfahrungen und werben Sie für das Ehrenamt. Denn die Justiz ist dankbar für Ihre Mithilfe.“

Information:

Ehrenamtlichen Richterinnen und Richter kommen in der Justiz an vielen Stellen zum Einsatz: Bei den Amts- und Landgerichten bestimmen sie als Schöffen über Schuld und Strafe von Angeklagten mit. Bei den Arbeits-, Sozial-, Verwaltungs- und Finanzgerichten sowie den Kammern für Handelssachen bei den Landgerichten entscheiden sie gemeinsam mit Berufsrichterinnen und -richtern über Rechtsstreitigkeiten aus den verschiedensten Bereichen.

Die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz ist eine Auszeichnung des Landes. Sie wurde am 7. August 1974 durch den damaligen Ministerpräsidenten Helmut Kohl gestiftet. Die Ehrennadel wird für eine mindestens sechszehnjährige ehrenamtliche Tätigkeit in der kommunalen, sozialen, wissenschaftlichen oder wirtschaftlichen Selbstverwaltung, in Vereinigungen mit sozialen oder kulturellen Zwecken oder für vergleichbare Tätigkeiten verliehen.

Folgenden Personen wurde die Ehrennadel verliehen:

Nikolaus Wilhelm Backes, Waldrach (Landgericht Trier)

Karl Biegel, Trier (Verwaltungsgericht Trier)

Andrea Jäger, Heidenburg (Verwaltungsgericht Trier)

Klaus Weber-Kadner, Wittlich (Verwaltungsgericht Trier)