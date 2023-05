Starkes Comeback der Eintracht: SVE gewinnt mit 3:2 (0:2) gegen Hessen Kassel

KASSEL/TRIER. Trotz eines 0:2 Rückstands zur Halbzeit schaffte es die Trierer Eintracht am Ende drei Punkte mit in die Heimat zu nehmen. Vor 3.286 Zuschauern zeigten die Blau-Schwarz-Weißen ein starkes Comeback gegen den KSV Hessen Kassel.

Cheftrainer Andreas Zimmermann startete mit vier Änderungen im Vergleich zum Spiel gegen den FC 08 Homburg. Für Niklas Heeger, Sven König, Dominik Kinscher und Alexander Cvetkovic rückten Daniel Ternes, Jan Brandscheid, Vincent Schwab und Christopher Spang in die Startformation.

Die Eintracht fand gut ins Spiel und hatte in der 4. Spielminute die erste Großchance. Nach toller Hereingabe scheiterte Vincent Boesen mit seinem Kopfball aus fünf Metern an KSV-Schlussmann Nicolas Gröteke. Der KSV Hessen Kassel kam in der 9. Spielminute erstmals gefährlich vor das Tor der Blau-Schwarz-Weißen. Nach einem schönen Zuspiel von Sercan Sararer auf Lukas Iksal war es SVE-Verteidiger Jason Thayaparan, der per Grätsche die Situation entschärfen konnte. Zwei Minuten später folgte dann der erneute frühe Rückstand für die Eintracht. Noah Jones konnte per Kopf zur Führung einnicken (11.). In der 22. Spielminute brachte Jones die Hausherren mit 2:0 in Führung. Nach einem Trierer Freistoß schaffte es der KSV nicht, den Ball richtig zu klären, jedoch konnte Jan Brandscheid diese Chance nicht nutzen und verfehlte das Tor der Hausherren nur knapp. In der 25. Spielminute durfte sich Daniel Ternes bei seinem Regionalligadebüt auszeichnen, nachdem er einen Kopfball von Kevin Nennhuber glänzend parierte. Mehr sollte in der ersten Halbzeit nicht mehr passieren.

In der zweiten Halbzeit geschah lange nicht viel. Doch dann ging es Schlag auf Schlag. Nach einem verunglückten Torschuss von Yannick Debrah kam Vincent Boesen an den Ball und zirkelte ihn ins lange Eck (60.). Eine Hereingabe von Jason Thayaparan köpfte Simon Maurer kurz darauf zum 2:2-Ausgleichstreffer ins Tor (67.). Die Eintracht ließ auch nach dem Ausgleichstreffer nicht nach und belohnte sich kurz vor Schluss. Der KSV konnte eine Ecke der Trierer nicht klären und letztlich war es erneut Simon Maurer, der mit seinem zweiten Tor an diesem Tag zur Führung einschob (84.). Die Moselstädter bewiesen somit Moral und belohnten sich nach einem starken Comeback mit drei Punkten.

Am kommenden Samstag steht der letzte Spieltag in der Regionalliga Südwest an. Die Zimmermann-Elf empfängt dort die Kickers Offenbach im Moselstadion.

Eintracht-Trier: Ternes – Maurer, Brandscheid (74. Bouziane), Boesen (90+1. Schacht), Wrusch, R. Garnier, Thayaparan, Schwab, Debrah (81. Herber), Spang (74. Kalweit), Lo Scrudato

KSV Hessen Kassel: Gröteke – Glück, Nennhuber, Brill, Sararer, Rakk (67. Stendera), Pululu (67. Döringer), Jones (87. Meha), Springfeld (87. Durna), Najjer, Iksal (77. Dawid)

Tore: 1:0 Noah Jones (11.), 2:0 Noah Jones (22.), 2:1 Vincent Boesen (60.), 2:2 Simon Maurer (67.), 2:3 Simon Maurer (84.)

Schiedsrichter: Marc Heiker Zuschauer: 3.286 (Quelle: SV Eintracht-Trier 05 e.V.)