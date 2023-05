Bedrohung mit Schlagstock: Betrunkene Randalierer in Luxemburg von Polizei gestoppt

LUXEMBURG/RUMELANGE. Die Police-Grand Ducale meldet zwei Fälle von betrunkenen Randalierern. In einem Fall kam es zu einer Bedrohung mit einem Schlagstock.

Am gestrigen Samstagnachmittag wurde der Polizei eine Auseinandersetzung in der Rue Bender in Luxemburg-Stadt gemeldet. Ersten Informationen nach war einem alkoholisierten Mann der Zutritt zu einem Schanklokal verweigert worden, woraufhin es zu Handgreiflichkeiten zwischen diesem und einer zweiten Person kam, die ihn daran hinderte, sich trotzdem in das Lokal zu begeben. Der Mann wurde seitens der Polizei im Passagearrest untergebracht und es wurde Strafanzeige erstellt.

Gegen 2.30 Uhr wurde der Polizei in der vergangenen Nacht in einem Lokal in Rumelange eine Person gemeldet, die eine andere Person mit einem Schlagstock bedrohe. Vor Ort wurde in der Tat eine aufgebrachte alkoholisierte Person mit einem Schlagstock angetroffen, ohne dass es aber zu Gewalttätigkeiten gekommen wäre. Der Schlagstock wurde seitens der Polizei sichergestellt, die Person in der Ausnüchterungszelle untergebracht und es wurde Protokoll an die Staatsanwaltschaft erstellt.

Zwei weitere alkoholisierte Personen wurden im Laufe des Samstagabends in Luxemburg im Passagearrest untergebracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)