Medizinische Versorgung von Patientin gefährdet: Lebensgefährte greift Rettungskräfte an

RHEINBROHL. Am Samstagabend befand sich der medizinische Rettungsdienst zur Behandlung einer 23-jährigen in Rheinbrohl, um eine Kopfverletzung der Patientin zu versorgen. Im Rahmen des Einsatzes ging der 27-jährige Lebensgefährte der Patientin die vor Ort eingesetzten Rettungskräfte an.

Der Mann drohte ihnen mit körperlicher Gewalt, sodass die Polizei Linz zur Unterstützung angefordert wurde. Aufgrund des renitenten Verhaltens des in Koblenz wohnhaften Mannes wurde zwischenzeitlich die medizinische Versorgung der Patientin gefährdet. Letztlich konnte vor Ort jedoch dafür gesorgt werden, dass die Verletzte im Rettungswagen untersucht und behandelt werden konnte.

Die Polizei Linz leitete ein Strafverfahren gegen den beschuldigten Lebensgefährten ein. (Quelle: Polizei Linz/Rhein)