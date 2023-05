Löcher in die Karosserie geschnitten: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen in Luxemburg

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet sieben Diebstähle aus Fahrzeugen an verschiedenen Orten im Großherzogtum.

In der Nacht auf Dienstag verschaffte sich ein Dieb gewaltsam Zugang zu einem Lieferwagen, der in der rue du Moulin in Mondorf-les-Bains abgestellt war. Der oder die Täter schnitt(en) ein Loch in die Fahrzeugkarosserie, um an einen Türgriff zwecks Öffnen des Fahrzeuges zu gelangen und anschließend Arbeitswerkzeug zu entwenden.

Im ungefähr gleichen Zeitraum hatte sich in Remich op der Kopp ebenfalls ein Fahrzeugeinbruch auf einem Firmengelände zugetragen, bei welchem die gleichartige Vorgehensweise angewandt wurde.

Auf einem Parkplatz einer Tankstelle in der route d’Esch in Luxemburg-Gasperich wurde gestern zwischen 8.30 und 18.30 Uhr eine kleine Reisetasche und eine Sonnenbrille aus einem Fahrzeug gestohlen.

Auch in Manternach, „a Feeschtesch“ und „um Groesteeen“, kam es in der Nacht zu zwei Diebstählen aus einem PKW. In beiden Fällen waren die PKWs vor dem Wohnhaus abgestellt. Aus einem der Wagen wurden die Fahrzeugpapiere entwendet.

Ein weiterer Diebstahl fand zwischen gestern Abend und heute Morgen in der rue de la Montagne in Bettemburg statt. Aus einem Fahrzeug wurden eine Brieftasche und ein Mobiltelefon entwendet.

Über Nacht wurde auch auf einem Firmengelände in der route de Roost in Colmar-Berg in einen LKW eingebrochen.

Zu allen Einsätzen wurde jeweils Klage geführt, je nach Gegebenheiten eine Spurensicherung vorgenommen und Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)