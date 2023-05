“Wasserratten” aufgepasst: Freibäder der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell öffnen ihre Türen

SAARBURG/KELL AM SEE. Das Team der Bäder hat in den letzten Wochen alles vorbereitet und die beiden Freibäder in der Verbandsgemeinde öffnen demnächst ihre Türen.

Die Freibadsaison in Saarburg startet – so das Wetter mitspielt – am Samstag, 27. Mai, pünktlich zum Start der Pfingstferien. Das beheizte Freibad bietet ein 50 Meter-Schwimmerbecken mit Sprungbecken (3-Meter- und 1-Meter-Sprungtürme), ein Erlebnisbecken mit 45 m Großrutsche und andere Attraktionen. Kleine Badegäste können sich im Kinderplanschbecken und auf einem Spielplatz vergnügen. Für Sonnenhungrige und aktive Gäste sind großzügige Liegewiesen und ein Beachvolleyballfeld vorhanden. Zusätzliches gibt es kostenfreies WLAN und einen Kiosk.

Das Freibad Saarburg ist montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr geöffnet und samstags, sonntags sowie an Feiertagen von 9 bis 19 Uhr.

Die Öffnung des Freibades bedeutet gleichzeitig, dass Sonntag, 21. Mai, der letzte Nutzungstag des Saarburger Hallenbades vor der Sommerpause ist. Weitere Informationen erhalten die Bürgerinnen und Bürger an der Badkasse oder unter 06581 988700.

Die Freibadsaison im Freibad Hochwald beginnt in diesem Jahr am Donnerstag, 8. Juni. Alle drei Becken des beheizten Freibades sind dann täglich von 12 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Die Badanlage bietet ein Schwimmer- und Sprungbecken mit einer 1- und 3-Meter Sprunganlage, ein Nichtschwimmerbecken mit Breitrutsche sowie ein Planschbecken mit Sonnensegel. Eine Sonnenterrasse gibt Überblick über die gesamte Anlage mit Beach-Volleyballfeld, Tischtennisplatte, Sandkasten, Kiosk und dem angegliederten Campingplatz für Dauer- und Kurzcamper. Weitere Informationen erhalten die Bürgerinnen und Bürger unter der 06589 1695.

In beiden Bädern gibt es ermäßigte Tickets für Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 17 Jahren, Schüler, Studenten und Auszubildende sowie Schwerbehinderte mit GdB von mind. 50%. Zusätzlich sind rabattierte 10er und 30er Karten erhältlich.

Eintrittspreise:

▪️ Einzelkarte: 5 Euro

▪️ Einzelkarte ermäßigt: 3 Euro

▪️ 10er Karte: 40 Euro

▪️ 10er Karte ermäßigt: 24 Euro

▪️ 30er Karte: 100 Euro

▪️ 30er Karte ermäßigt: 60 Euro

An Schlechtwettertagen behält sich die Badleitung eine kurzfristige Schließung der Bäder vor.