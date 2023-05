Waghalsiges Überholmanöver im Eifelkreis: SUV drängt Transporter in Leitplanke – Fahrerflucht

FLERINGEN. Am heutigen Montag befuhr ein Transporter gegen 9.45 Uhr die B410 von Baselt aus kommend in Richtung Büdesheim. In einer Linkskurve kam ihm ein schwarzer SUV entgegen, der einen vorausfahrenden PKW der Farbe silber/weiß überholte.

Aufgrund des Überholmanövers des schwarzen SUV musste der Geschädigte nach rechts ausweichen und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Fahrer oder die Fahrerin des flüchtigen Fahrzeugs kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden.

Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder via E-Mail über pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden. (Quelle: Polizeiinspektion Prüm)