Farschweiler: Feuerwehr rettet Schaf aus Klärgrube – Tier durch kleine Öffnung herausgeholt

FARSCHWEILER. Einen nicht alltäglichen Einsatz musste die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Ruwer am gestrigen Abend absolvieren: Gegen 22.00 Uhr wurde in die Ortslage Farschweiler alarmiert, wo ein Schaf in eine Klärgrube gestürzt war.

Nachdem der Wasserstand abgesenkt werden konnte, wurde ein Feuerwehrmann mit Wathose unter Atemschutz durch eine 60 cm große Öffnung zu dem Schaf hinabgelassen. Das Tier wurde anschließend gesichert und mit Hilfe eines Seilzug an die Oberfläche gezogen.

Das Tier ist wohlauf, der Retter samt seiner Ausrüstung mussten im Anschluss eine Generalreinigung durchlaufen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Farschweiler, die Einheit Tierrettung sowie der Wehrleiter. (Quelle: Feuerwehr Verbandsgemeinde Ruwer)