Raser heizt durch Trier-Euren und bremst Pkw aus: Polizei sucht Zeugen

TRIER. Wie die Polizeidirektion Trier mitteilt, kam es am Donnerstag, 11.05.2023, in der Eurener Straße, etwa in Höhe der KiTa St. Helena, zu einer Nötigung im Straßenverkehr.

Der Fahrer eines schwarzen BMW 3er fuhr hierbei auf der Eurener Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Straße Im Speyer. Dabei fuhr der Fahrer des BMW am dortigen Grünstreifen links vorbei auf die Gegenfahrbahn und bremste im Anschluss einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer aus.

Der Fahrer des ausgebremsten Fahrzeugs sowie Zeugen, die Hinweise zum Vorgang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Innenstadt unter 0651 9779 1710 in Verbindung zu setzen.