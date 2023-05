Drei Crashs innerhalb 30 Minuten: Mehrere Verletzte in Saarburg und Tawern

SAARBURG/TAWERN. Wie die Polizei Saarburg mitteilt, kam es am heutigen Donnerstag, 05.2023, in ihrem Dienstgebiet innerhalb von 30 Minuten zu drei Verkehrsunfällen, bei denen Personen verletzt wurden:

Gegen 11.20 Uhr kam in Saarburg ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Trier-Saarburg aus medizinischer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in einen geparkten Pkw. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die beiden unfallbeteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden.

Gegen 11.30 Uhr kam es ebenfalls in Saarburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 49-jährigen Fahrradfahrerin aus der Stadt Trier und einem 52-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Kreis Trier Saarburg. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersah die Fahrradfahrerin den herannahenden Pkw und berührte diesen seitlich, so dass sie stürzte. Die Fahrradfahrerin wurde glücklicherweise u.a. dank ihres getragenen Fahrradhelmes nur leicht verletzt.

Gegen 11.45 Uhr kam es schließlich auf der K112 bei Tawern zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem Pkw. Der 51-jährige Fahrzeugführer des Leichtkraftrades aus dem Kreis Trier Saarburg fuhr nach derzeitigem Stand der Ermittlungen auf einen abbremsenden vorausfahrenden Pkw auf, der von einem 47-jährigen aus der Stadt Trier geführt wurde. Der Fahrer des Leichtkraftrades zog sich durch den Unfall Verletzungen zu.

In allen drei Fällen war der Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen sowie u.a. Notarzt im Einsatz. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.