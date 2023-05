Trier: 9-Jähriger mit Rad von Pkw angefahren und verletzt – Fahrerin flüchtet

TRIER. Wie die Polizei Trier mitteilt, ereignete sich am heutigen Mittwoch, 10.05.2023, gegen 15.50 Uhr in der Gerberstraße, Ecke Karthäuser Straße, in Trier ein Verkehrsunfall, bei dem ein neunjähriger Radfahrer leicht verletzt wurde.

Die Mutter des Neunjährigen meldete sich bei der Polizei Trier, als dieser verletzt nach Hause kam. Nach den Schilderungen des neunjährigen Jungen, habe dieser die Karthäuser Straße in Richtung Saarstraße befahren. In Höhe der Einmündung zur Gerberstraße habe ihn ein von rechts kommender PKW erfasst.

Dabei sei er auf der Motorhaube gelandet und verletzte sich dabei leicht. Die Fahrzeugführerin sei daraufhin ausgestiegen und notierte sich die Daten des Jungen. Im Anschluss habe sie sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich weiter um den Jungen zu kümmern.

Die Personalien der Autofahrerin stehen zum aktuellen Zeitpunkt der Ermittlungen noch nicht fest. Die Polizei Trier bittet Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Trier (Tel.: 0651-9779 5210) zu melden, wenn sachdienliche Angaben zur Sache, insbesondere zum Fahrzeug und Fahrerin oder zum Unfallhergang, gemacht werden können.