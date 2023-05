29-Jähriger rast mit Kleinwagen in SUV: Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

NEUSTADT/WEINSTRAẞE. Bei einem Verkehrsunfall in Neustadt an der Weinstraße sind am Mittwoch drei Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 29-jähriger Autofahrer kurz vor einem Kreisverkehr auf der Bundesstraße 39 aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Dort stieß er demnach mit dem Auto eines 60-Jährigen zusammen, das dabei in den Straßengraben geschleudert wurde.

Die beiden Fahrer sowie die 57-jährige Beifahrerin des 29-Jährigen wurden in Krankenhäuser gebracht. Gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher wird laut Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.