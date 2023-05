Trier: Dr. Viola Skiba folgt Dr. Elisabeth Dühr als Direktorin des Stadtmuseums Simeonstift

TRIER. Zum 31. August verabschiedet sich Museumsdirektorin Dr. Elisabeth Dühr nach mehr als 30 Jahren Dienstzeit in den Ruhestand. Ihre Nachfolge beim Trierer Stadtmuseum Simeonstift tritt die Historikerin Dr. Viola Skiba zum 1. September an.

Dr. Viola Skiba wurde 1981 in Ludwigshafen geboren und studierte Mittlere und Neuere Geschichte, Mathematik, Alte Geschichte und Italienisch in Heidelberg und Bologna. 2011 begann sie ihr Volontariat an den Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim, ab 2013 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der „Forschungsstelle Geschichte und kulturelles Erbe“ in Heidelberg, die dort gemeinsam mit der Universität unterhalten wurde. Seit 2017 leitete sie die Stabsstelle Generaldirektion der Reiss-Engelhorn-Museen und ist seit 2021 Stiftungsdirektorin sowie Geschäftsführerin der rem gGmbH Stiftungsmuseen. Sie betreute als Kuratorin die viel beachteten Sonderausstellungen „Die Wittelsbacher am Rhein“ (2013/14) und „Die Päpste und die Einheit der lateinischen Welt“ (2017) und war Initiatorin und Projektleiterin der Ausstellung „Die Normannen“ (2022/23), die international für Aufsehen sorgte und mit einer Kooperation mit Museen der Normandie verbunden war.

Kulturdezernent Markus Nöhl freut sich über die erfolgreiche Besetzung der Museumsleitung: „Wir haben die richtige Frau für diese Stelle gefunden. Frau Dr. Skiba bringt trotz ihrer jungen Jahre viel Erfahrung als Museumsleiterin und Ausstellungsmacherin mit. Sie hat bereits in Mannheim bewiesen, wie man ansprechende und innovative Museumsarbeit macht. Frau Dr. Dühr hat die Bildungs- und Kultureinrichtung in mehr als drei Jahrzehnten wunderbar entwickelt und zu einer Erfolgsinstitution gemacht. Ich danke ihr dafür sehr. Daran wollen wir anknüpfen.“

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe in einer so interessanten Stadt wie Trier. Als touristische Besucherin bin ich meiner neuen Wirkungsstätte schon seit meiner Kindheit verbunden. Es ist ganz wunderbar, ein so gut aufgestelltes Haus wie das Stadtmuseum Simeonstift zu führen, das über eine so vielfältige Sammlung verfügt. Während Trier für das antike Kulturerbe weltbekannt ist, freue ich mich insbesondere auch darauf, der Bürgerschaft und den Gästen der Stadt die Reize nachfolgender Epochen nahezubringen“, ergänzt Viola Skiba.

Die Übergabe von Dr. Elisabeth Dühr an Dr. Viola Skiba findet Anfang September statt. Am Dienstag, 28. November, 19 Uhr, stellt die neue Leiterin sich mit einem Festvortrag im Stadtmuseum der Öffentlichkeit vor. (Quelle: dpa)