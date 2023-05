Wilde Kontrolle: Polizist muss sich mit Sprung retten – Fahrzeug erst durch “Nagelgurt” gestoppt!

SAARLAND. Am gestrigen Dienstagabend, 9. Mai, führten Polizeibeamte der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken eine Verkehrskontrolle in Großrosseln durch. Wie diese am heutigen Mittwoch berichtet, kam es dabei zu einer kuriosen Flucht inklusive dem Einsatz eines ausgelegten “Nagelgurtes“.

Demnach näherte sich gegen 21:35 Uhr ein grauer Peugeot 206 mit französischen Kennzeichen der Kontrollstelle mit überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Naßweiler. Trotz frühzeitiger und eindeutiger Anhaltezeichen setzte der Peugeot seine Fahrt mit unverminderter Geschwindigkeit fort, sodass der zum Anhalten auf der Straße stehende Polizeibeamte zur Seite springen musste, um eine Kollision mit dem Fahrzeug zu verhindern.

Das Fahrzeug überfuhr anschließend einen ausgelegten Nagelgurt und wurde so ca. 400 Meter hinter der Kontrollstelle zum Anhalten gezwungen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten am Fahrzeug wurden drei Fahrzeuginsassen festgestellt.

Gegen die Fahrzeuginsassen konnte nach Abschluss der ersten Ermittlungen kein Tatverdacht begründet werden. Bei vorliegendem Ermittlungsstand geht die Polizeiinspektion Völklingen davon aus, dass der eigentliche Fahrzeugführer vor dem Eintreffen der Polizei am Fluchtfahrzeug unentdeckt von der Tatörtlichkeit flüchten konnte.

Bei dem Fahrzeugführer soll es sich um einen Mann im Alter zwischen 25 und 35 Jahren mit blonden Haaren gehandelt haben, der ein rosa Fußballtrikot von Real Madrid getragen haben soll. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen (06898-2020).

(Quelle: Bundespolizei Saarbrücken)