++ Wetter: Trübe Aussichten für die Region – Böen, Gewitter, Starkregen ++

OFFENBACH. Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich auf ungemütliches Wetter einstellen. Am Mittwoch werde es wechselnd stark bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Von Südwesten kommen Regenschauer sowie einzelne Gewitter auf, die teils von Starkregen und Windböen begleitet werden können.

Die Temperaturen erreichen maximal 15 bis 19 Grad. In der Nacht zu Donnerstag lassen die Schauer nach, stellenweise bildet sich Nebel bei Tiefstwerten zwischen 10 und 7 Grad.

Am Donnerstag ist ebenfalls mit trübem Aussichten zu rechnen. Der Tag startet mit einzelnen Schauern und dichten Wolken. Kräftig gewittern kann es laut DWD im Westen. Später kommt von Osten Regen auf, der sich am späten Abend Richtung Westen ausbreiten soll. Die Temperaturen erreichen maximal 14 bis 17 Grad. (Quelle: dpa)