Traben-Trarbach: Schülerin stürzt mit Motorrad vor Schule – Unfallverursacher haut einfach ab

TRABEN-TRARBACH. Wie die Polizei in Traben-Trarbach mitteilt, kam es am heutigen Dienstagvormittag, 09.05.2023, vor der Realschule Plus in Traben-Trarbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine junge Motorradfahrerin stürzte.

Unfallursächlich war ein dunkler Pkw, der kurz vorher rückwärts aus einer Parktasche vor der Schule ausparkte. Der/die Fahrer/in des dunklen Pkw setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Schülerin zu kümmern, geschweige denn seine Personalien zu hinterlassen.

Hinweise zum Unfallverursacher werden an die Polizeiwache in Traben-Trarbach erbeten.