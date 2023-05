“Eine große Ehre für unsere Stadt”: OB Leibe begrüßt Japan Tobacco-Chef in Trier

TRIER. Mutsuo Iwai, Vorstandsvorsitzender der Japan Tobacco Group, hat sich auf Einladung von Oberbürgermeister Wolfram Leibe in der Beletage am Domfreihof in das Gästebuch der Stadt Trier eingetragen.

Leibe zeigte Iwai und dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Shigeaki Okamoto sowie weiteren Vorstandsmitgliedern der Japan Tobacco Group und Heike Maria Lau, Leiterin Politik und Unternehmenskommunikation von JTI Germany, die imposante Kulisse des Trierer Domes und erläuterte die lange Geschichte des Ortes. „Es ist eine große Ehre für unsere Stadt, Sie hier begrüßen zu dürfen“, dankte Leibe für den Besuch.

Japan Tobacco Inc. produziert mit der Tochtergesellschaft JT International Germany (JTI) am Standort Trier Tabakprodukte für die ganze Welt und setzt Qualitätsmaßstäbe für Werke und Lizenzproduzenten weltweit. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen in Trier ein Forschungs- und Entwicklungszentrum. Mit seinen mehr als 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört JTI zu den größten Arbeitgebern Triers und ist außerdem der größte Arbeitgeber der Tabakindustrie in Deutschland.

Der Mutterkonzern Japan Tobacco Group ist ein international tätiges, japanisches Tabak-, Nahrungsmittel- und Pharmaunternehmen mit Sitz in Tokio. Die Unternehmensgruppe beschäftigt insgesamt weltweit rund 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (Quelle: Stadt Trier)