Luxemburg: Großangelegte Motorradkontrolle – Polizei stellt zahlreiche Verstöße fest

BÜDERSCHEID. Im Rahmen einer großangelegten Motorradkontrolle mit Fokus auf die Fahrzeugpapiere sowie den technischen Zustand der Fahrzeuge am 6.5.2023 zwischen 10.00 und 12.00 Uhr auf der N12 zwischen Büderscheid und Heiderscheidergrund wurden insgesamt 22 Verstöße festgestellt.

Bei acht Fahrern waren die Fahrzeugpapiere nicht in Ordnung, zudem konnte ein Fahrer keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Ein Motorradfahrer wurde gebührenpflichtig verwarnt, da sein Nummernschild nicht lesbar war und in zwei Fällen fehlten die obligatorischen Reflektoren (Rückstrahler) an der Rückseite des Motorrads.

Zwei weitere gebührenpflichtige Verwarnungen wurden aufgrund defekter Beleuchtung an den Motorrädern ausgestellt und bei einem Motorrad wiesen die Reifen nicht die nötige Profiltiefe auf.

In vier Fällen trugen Fahrer keinen vorschriftsgemäßen Helm, während bei einem weiteren Motorrad nicht eingetragene technische Modifikationen beanstandet wurden. Hinzu kamen zwei Strafzettel wegen Mängeln am Auspuff. (Quelle: Police Grand-Ducale)