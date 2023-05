Reinsfeld: Pkw missachtet Vorfahrt und kracht in Motorrad – Bikerin schwerverletzt in Klinik

REINSFELD/HERMESKEIL. Wie die Polizei Hermeskeil mitteilt, kam es am heutigen Samstag, 06.05.2023, auf der B407 in Höhe der Autobahnauffahrt Reinsfeld in Fahrtrichtung Saarbrücken zwischen einem Pkw und einem Motorrad gegen 14.40 Uhr zu einem schweren Unfall.

Der Fahrzeugführer des Pkw befuhr die Autobahnabfahrt von der A1 kommend und beabsichtige nach links auf die B407 in Fahrtrichtung Reinsfeld abzubiegen. Die Fahrzeugführerin des Kraftrads befuhr die B407 aus Reinsfeld kommend in Fahrtrichtung Morbach. Der Fahrzeugführer des Pkw missachtete beim Abbiegevorgang die Vorfahrt der Motorradfahrerin, wodurch es zu einer Kollision beider Fahrzeuge kam.

Die Kraftradführerin erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen und wurde mittels Hubschrauber in ein Klinikum geflogen.

Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme durch die eingesetzten Kräfte in Fahrtrichtung Morbach aus Reinsfeld kommend gesperrt.