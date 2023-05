Stadt Trier: Kolumne der Klimaschutzmanagerin – Umdenken der Bürger fördern, Vernetzung erweitern

TRIER. In der aktuellen Kolumne stellt die Trierer Klimaschutzmanagerin Julia Hollweg noch einmal die Aufgaben und Ziele dieser städtischen Stabsstelle vor und geht auf aktuelle Entwicklungen ein: Die Klimaschutzmanager der Stadt Trier haben in den letzten beiden Jahren unter Beteiligung vieler unterschiedlicher Akteure aus Politik, Gesellschaft und Verwaltung ein Klimaschutzkonzept erstellt. Es besteht neben einem reinen Textteil auch aus einem Maßnahmenkatalog. Beide sind auf der Homepage der Stadt Trier herunterzuladen.

“Für weitere drei Jahre wird nun in der Stabsstelle Klima- und Umweltschutz daran gearbeitet, dass diese Projekte möglichst schnell angestoßen, begleitet und umgesetzt werden. Hier ist nicht nur die Stadtverwaltung beteiligt, sondern alle, die in Trier wohnen, arbeiten, lernen, einkaufen oder zu Besuch sind und ihre Freizeit hier verbringen. Denn für alles benötigen wir entweder Strom oder Wärme sowie irgendeine Form der Mobilität.

Eine der Hauptaufgaben der Stabsstelle Klima- und Umweltschutz besteht darin, sich um die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern oder der Kommune selber zu kümmern. Wir werden Informationsveranstaltungen organisieren, damit in der Stadtverwaltung und bei den Bürgerinnen und Bürgern ein Umdenken gefördert wird und alle bei den großen Herausforderungen der Energie- Wärme- und Mobilitätswende unterstützende Beratungsangebote bekommen. Melden Sie sich gerne unter klimaschutz@trier.de, wenn Sie Informationsbedarf, Anregungen, Ideen oder Fragen haben, zu denen wir in den kommenden Monaten Informationsveranstaltungen organisieren können.

Wichtig ist außerdem die Vernetzung von denen, die im Klimaschutz aktiv sind, weil an vielen Stellen schon im Bereich Umwelt- und Klimaschutz etwas getan wird. Hier möchten wir heute besonders auf das „Mosel-Clean-Up“ am Samstag, 6. Mai, ab 11 Uhr, am Zurlaubener Ufer hinweisen. In diesem Rahmen werden an diesem Tag und in der Folgewoche Zigarettenkippen eingesammelt, die am Samstag, 13. Mai, auf dem Hauptmarkt in eine durchsichtige Säule gefüllt werden, um auf die Verschmutzung des Grundwassers durch achtlos weggeworfene Zigarettenkippen aufmerksam zu machen. Die im Filter verbleibenden Giftstoffe, wie unter anderem das Nervengift Nikotin, vergiften den Lebensraum der Wassertiere. Forschende des Imperial Colleges aus London haben in einer Studie kalkuliert, dass auf eine Zigarette rund 14 Gramm CO₂- Äquivalent kommen. Es ist also auch eine Frage des CO₂-Sparens, wenn weniger geraucht wird.

Wir sind übrigens umgezogen: Wer persönlich bei uns vorbeikommen möchte, findet die Stabsstelle Klima- und Umweltschutz jetzt im Dachgeschoss des Verwaltungsgebäudes V zwischen Kaiserstraße und Augustinerhof. Kontakt zur städtischen

Klimaschutzstelle: E-Mail: klimaschutz@trier.de, Telefon: 0651/718-4444.