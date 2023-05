Pedelec erfasst und Fahrer zu Boden geschleudert – Verursacher haut einfach ab

DILLINGEN. Am gestrigen Sonntag kam es gegen 22.47 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Pedelec-Fahrer in Dillingen/Saar. Nach den bisherige polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 53-jähriger Mann aus der Gemeinde Beckingen mit seinem Pedelec die Merziger Straße (L347) in Dillingen von Saarlouis kommend in Richtung Merzig. Etwa in Höhe der Einmündung Daimlerstraße wurde dieser von einem bislang unbekannten Fahrzeug von hinten erfasst und zu Boden geschleudert. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer flüchtete anschließend mit seinem Fahrzeug in Richtung Beckingen.

Durch den Zusammenprall wurde der Radfahrer leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem geflüchteten Fahrzeug verliefen bislang erfolglos. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

Mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen und insbesondere zum geflüchteten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06831/901-0 mit der Polizeiinspektion Saarlouis in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis)