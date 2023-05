Gewalt am Rande von Fußballspiel: Mainzer Fans verstecken sich in Gaststätte

WOLFSBURG. Vor dem Spiel der Bundesligisten VfL Wolfsburg und Mainz 05 haben sich etwa 100 Anhänger rivalisierender Gruppen laut Polizei in Braunschweig eine Auseinandersetzung geliefert. Beim Eintreffen der Polizei seien die Beteiligten am Sonntagnachmittag geflohen, teilte die Polizei am Abend mit.

«Einige Sympathisanten des Mainzer Clubs versteckten sich in einer nahe gelegenen Gaststätte.» Beim Betreten eines Lokals sei ein Polizist mit einem Barhocker angegriffen und verletzt worden. Er kam demnach in ein Krankenhaus.

Ein Großteil der Täter sei ermittelt worden. Laut Polizei wird wegen Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Ob Beteiligte verletzt wurden, war am Abend unklar. (Quelle: dpa)