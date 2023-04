Vulkaneifel: “Mario-Kart-Challenge” auf Parkplatz – laute Studenten lösen Polizeieinsatz aus

KELBERG. Am gestrigen Samstag erhielt die Polizeiinspektion Daun gegen 16.07 Uhr eine ungewöhnliche Mitteilung: Im Bereich des Parkplatzes einer großen Firma in der Rowa-Straße in Kelberg würde sich eine größere Personengruppe aufhalten, die dort extrem laut und mit Bobby-Cars unterwegs seien.

Als die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Daun vor Ort eintrafen, konnte eine etwa 20 Personen starke Gruppe junge Männer und Frauen angetroffen werden, die mit Bobby-Cars auf dem Parkplatz eine “Mario-Kart-Challenge” in live fuhren. Es war zu keinerlei Beschädigungen oder Gefährdungen gekommen.

Die jungen Studentinnen und Studenten wurden zur Ruhe ermahnt, was sie umgehend zusicherten. (Quelle: Polizeiinspektion Daun)