Zwischen Wincheringen und Wehr: Hütte brennt am Moselradweg – großer Feuerwehr-Einsatz

WEHR/WINCHEIRNGEN. Am gestrigen Freitag wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer sowohl in Deutschland als auch in Luxemburg an die jeweiligen Rettungsleitstellen ein Waldbrand zwischen Wincheringen und Wehr auf deutscher Seite gemeldet.

An der Brandstelle konnte durch die ersten Einsatzkräfte festgestellt werden, dass eine Hütte auf einem Privatgrundstück an dem Moselradweg aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geriet.

Die Hütte stand in Vollbrand und brannte völlig aus. Auf Grund der Einsturzgefahr der Hütte konnte diese nicht betreten werden, weshalb der Sachschaden aktuell auf 3.000 Euro geschätzt wird.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Palzem, Wincheringen und Wehr mit 50 Einsatzkräften, der Wehrleiter der VGV Saarburg-Kell, zwei Rettungswagen des DRK sowie die Polizeiinspektion Saarburg.

Die Polizeiinspektion Saarburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Saarburg)