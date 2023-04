Acht Sehenswürdigkeiten in einem: Saarland-Souvenir enthüllt – Netz reagiert mit Häme uns Spott

SAARBRÜCKEN. Ein Stück Saarland für den Kühlschrank: Eine Skulptur aus vielen saarländischen Sehenswürdigkeiten und Erlebnissen ist als das offizielle Souvenir des Bundeslands vorgestellt worden.

Das sogenannte Saarvenir gibt es unter anderem als 3D-Druck, Kühlschrankmagnet und auf einem Holzbrettchen und einer Tasse. «Es ist einzigartig, ikonisch und außergewöhnlich», sagte Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) laut Mitteilung bei der Enthüllung am Freitag. «Wie das Saarland eben.»

Das zukünftige Mitbringsel setzt sich unter anderem aus dem Weltkulturerbe Völklinger Hütte, dem Saarpolygon und auch der Saarschleife zusammen. Es zeigt aber auch eine Lyoner Wurst, die für die Genusskultur im Bundesland stehen solle. Insgesamt acht Sehenswürdigkeiten und Erlebnisse des Saarlandes sind laut Mitteilung in dem Souvenir vertreten.

In der Saar-Skulptur werden im einzelnen die “saarländischen Leuchttürme” Lyoner, Saar-Polygon, Benediktinerabtei St. Mauritius, Fahrradschild, Saarschleife, Förderturm der Grube Reeden, Rheinheimer „Pferdchen“ und Weltkulturerbe Völklinger Hütte dargestellt – ein einem Objekt.

Im Internet kam das neue Souvenir allerdings bisher überwiegend nicht so gut an. Die Reaktionen auf das Saarland-Mitbringsel reichen in den Kommentaren von “ist das Kunst oder kann das weg?” bis hin zu “abschreckend und peinlich”, “grauenvoll” und ekelhaft.

Eins hat die saarländische Tourismuszentrale allerdings schon geschafft: Sie wollte mit dem “Saarvenir”-Souvenir auffallen.

