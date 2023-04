“Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst!“ – Eintracht Trier empfängt im Moselstadion den VfR Aalen

TRIER. Eintracht Trier empfängt am Freitagabend den VfR Aalen. Anstoß am 30. Spieltag der Regionalliga Südwest ist um 19.00 Uhr im Moselstadion.

Die Ausgangslage der Eintracht

Im Duell mit dem SGV Freiberg musste man eine bittere und richtungsweisende Niederlage einstecken. Nach schwachem Auftritt verlor die Eintracht am Ende mit 2:1 (1:0). Aktuell steht der SVE mit 17 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz. Der Abstand auf das rettende Ufer beträgt neun Punkte bei noch fünf zu spielenden Partien.

Der Gegner VfR Aalen

Der VfR Aalen steht mit 28 Punkten auf Platz 14 der Regionalliga Südwest. Am vergangenen Spieltag konnte der VfR einen wichtigen Dreier gegen den Bahlinger SC einfahren. Am Ende gewann Aalen nach zwei späten Toren durch Vico Meien und Leon Volz mit 2:0 (0:0). In den letzten zehn Regionalligaspielen konnte Aalen 13 Punkte einfahren (3 Siege; 4 Unentschieden; 3 Niederlagen). Bester Angreifer der Aalener ist der 21-jährige Dean Seitz mit sechs Saisontoren. Aber auch die beiden Offensivspieler Alessandro Abrucia und Paolo Maiella sollten mit jeweils fünf Saisontoren nicht unterschätzt werden.

Die Personalsituation des SVE

Tim Garnier (Aufbautraining), Maurice Roth (Knieverletzung), Maurice Wrusch (5. Gelbe Karte) und Ömer Yavuz (Fußverletzung) stehen nicht zur Verfügung.

Das sagt SVE-Cheftrainer Andreas Zimmermann

„Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und wollen da weitermachen wo wir gegen Frankfurt aufgehört haben.“

Die Fakten zum Spiel

Bislang trafen der SV Eintracht-Trier 05 und der VfR Aalen siebenmal aufeinander. Das letzte Duell beider Mannschaften war am 13. Spieltag der laufenden Saison. Die Punkte blieben an diesem Spieltag leider in Aalen. Ähnlich wie im vergangenen Spiel gegen den Bahlinger SC konnte der VfR das Spiel durch zwei späte Tore für sich entscheiden. Das Spiel wird geleitet vom Unparteiischen Philipp Reitermayer. Ihm assistieren Jürgen Schätzle und Dario Litterst. Bislang leitete der Schiedsrichter 34 Spiele in der Regionalliga Südwest, 30 Oberligapartien und 35 Junioren Bundesligaspiele. Den SVE pfeift er zum ersten Mal.

Die wichtigsten Infos zum Stadionbesuch zusammengefasst:

– Stadion, Verkaufsstände und Kassen (auch Gästeblock) öffnen um 17:30 Uhr.

– Der VIP-Bereich öffnet eineinhalb Stunde vor Spielbeginn.

– Es wird vor Ort eine Tageskasse geben, der SVE empfiehlt dennoch den Tickets im Vorverkauf

über Ticket Regional oder am Mittwoch (15-17:30 Uhr) in der Geschäftsstelle zu erwerben.

– Insbesondere im Hinblick auf die Verkehrssituation (derzeitige Straßensperrungen in Trier) wird eine frühzeitige Anreise empfohlen.

– Ab 16 Uhr ist der fließende Verkehr der Zufahrt Zurmainerstraße/ Zeughausstraße sowie ab der Ecke Engelstraße/ Kloschinskystraße gesperrt. Für die Gästebusse wird es eine halbseitige Sperrung der rechten Fahrbahn Zurmainerstraße stadtauswärts geben.

Das Spiel kann ab 18:50 Uhr im SVE-TV Livestream bei Leagues und per Tor-Ticker in der Facebook und Instagram Story) angeschaut werden.