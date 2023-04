Krankenkasse: Weniger Asthma-Erkrankungen in RLP und Saarland nach Pandemie

BERLIN. In Deutschland leben nach den aktuellen Ergebnissen des Gesundheitsatlas des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) etwa 3,3 Millionen Menschen mit medikamentös behandeltem Asthma. Dies entspricht einem Anteil von 3,98 Prozent der Bevölkerung. Im Vorfeld des Welt-Asthma-Tages am 2. Mai macht die neue WIdO-Website auf eine Trendumkehr bei der Asthma-Häufigkeit aufmerksam: Vor der Corona-Pandemie, im Jahr 2019, gab es noch 3,5 Millionen Asthmapatientinnen und -patienten unter allen Einwohnenden Deutschlands. Im Jahr 2021 hat sich diese Zahl um etwa 200.000 Patientinnen und Patienten reduziert – ein Rückgang um 5,68 Prozent. Neben Asthma werden auf der neuen Website www.gesundheitsatlas-deutschland.de systematisch die Häufigkeiten von insgesamt 23 Krankheiten bis auf die Ebene der 400 Kreise Deutschlands und im zeitlichen Verlauf dargestellt.

Asthma-Erkrankungen: Der Blick in die Region

In Rheinland-Pfalz werden 153.600 Menschen (90.100 Frauen und 63.500 Männer) medikamentös behandelt. Das entspricht einem Anteil von 3,74 Prozent der Bevölkerung. Vor der Pandemie waren es 10.000 Erkrankte mehr.

Im Saarland sind 42.900 Menschen von Asthma betroffen. Darunter sind 24.600 Frauen und 18.300 Männer. Der Bevölkerungsanteil beträgt 4,36 Prozent. Womit das Saarland sich klar über dem Bundesschnitt befindet. Insgesamt ist gegenüber 2019 ein Rückgang von rund 5.000 Erkrankten oder annähernd 10 Prozent festzustellen.

Trendumkehr bei Asthma geht mit Rückgang der Atemwegsinfekte einher

Asthma-Erkrankungen können als Folge von Infektionen der unteren Atemwege auftreten. Die Häufigkeit dieser Infektionskrankheiten war während der Pandemiejahre 2020 und 2021 deutlich reduziert. So könnte der Rückgang der Infektionen der unteren Atemwege während der Pandemiejahre dazu geführt haben, dass es in der Folge auch weniger Asthma-Neuerkrankungen gab. „Ob die rückläufige Anzahl an Erkrankungen möglicherweise auf den deutlichen Rückgang der Atemwegsinfektionen während der Pandemiejahre zurückzuführen ist, gilt es aufmerksam zu beobachten Es bleibt daher abzuwarten, wie die weitere Entwicklung verlaufen wird – gerade angesichts der ab 2022 wieder häufiger auftretenden Atemwegserkrankungen“, so Dr. Martina Niemeyer, Vorstandsvorsitzende der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland.

Die Gesundheitskasse engagiert sich für eine bessere und strukturierte medizinische Versorgung von Asthma-Erkrankten. So ist das Disease-Management-Programm (DMP) ein fester Bestandteil des AOK-Angebots. Im DMP, als strukturiertes Behandlungsprogramm, sind unter anderem regelmäßige Kontrolluntersuchungen zur Vermeidung von Folge- und Begleiterkrankungen vorgesehen. Ziel ist es, die Lebensqualität zu verbessern, Notfälle zu vermeiden und eine Verschlimmerung der Erkrankung zu verhindern.

Neue Webseite des Gesundheitsatlas 23 Krankheiten im Blick

Zu den 23 Erkrankungen, deren Ergebnisse auf der neuen Website www.gesundheitsatlas-deutschland.de abrufbar sind, gehören kardiovaskuläre Erkrankungen, psychische Erkrankungen, Krebserkrankungen, Diabetes Typ 2, Demenz und Atemwegserkrankungen. Die epidemiologischen Kennzahlen basieren auf Krankenkassen-Routinedaten der AOK und repräsentieren somit dokumentierte Behandlungshäufigkeiten. Alle Zahlen wurden mit einem statistischen Verfahren auf die gesamte Wohnbevölkerung in den Regionen hochgerechnet. Damit stehen den gesundheitspolitischen Akteuren vor Ort fundierte Informationen über das Krankheitsgeschehen in ihrer Region zur Verfügung. Der Gesundheitsatlas kann so helfen, Handlungsansätze zu identifizieren, die der Verbesserung der Gesundheitssituation und damit auch der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger dienen. (Quelle: AOK Rheinland-Pfalz/Saarland)