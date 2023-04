Eifel: Zug kollidiert an Bahnübergang mit Lastwagen

THÜR. An einem Bahnübergang in Thür im Landkreis Mayen-Koblenz sind eine Regionalbahn und ein Lastwagen zusammengestoßen.

Verletzt wurde zum Glück niemand, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Lastwagen habe langsam den Bahnübergang überquert. Währenddessen schlossen sich die Schranken, so dass er nicht weiterfahren konnte.

Die Regionalbahn touchierte das Heck des Wagens. Es sei sowohl am Lkw als auch an der Bahn Sachschaden entstanden. Die Strecke war am Nachmittag für die Aufräumarbeiten gesperrt.